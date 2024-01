Emmy Award, Christina Applegate accolta da una lunga standing ovation

Uno dei momenti maggiormente emozionanti della serata degli Emmy Award di ieri è stato l'arrivo di Dead to Me, Christina Applegate, salita sul palco per presentare il primo premio della serata e accolta con un lungo e scrosciante applauso che ha commosso l'attrice, protagonista per anni della commedia americana in film e serie tv.

Nel 2021 a Christina Applegate è stata diagnosticata la sclerosi multipla e ieri è stata accompagnata sul palco dal conduttore della serata Anthony Anderson.

Visibilmente commossa, l'attrice ha ringraziato la platea:"Mi state completamente imbarazzando alzandovi!".

Applegate ha consegnato il premio alla miglior attrice non protagonista in una serie commedia alla star di The Bear, Ayo Edebiri. Su Everyeye trovate tutti i vincitori degli Emmy 2024.



In seguito alla diagnosi della malattia, l'attrice aveva dichiarato di non sapere se avrebbe recitato ancora in futuro:"Nessuno sa quale sarà il mio futuro come attrice" disse nel 2022.

L'ultimo ruolo di Christina Applegate potrebbe rimanere quello nella serie Anche per la morte - Dead to Me:"Sono abbastanza convinta che sia stato questo [l'ultimo ruolo]. Inoltre, non voglio molta stimolazione del sistema nervoso perché può essere un po' troppo per me. Mi piace mantenere tutto il più tranquillo e rilassato possibile".



In realtà lo scorso maggio la decisione che al giorno d'oggi pare definitiva: Christina Applegate ha detto basta alla carriera, dichiarando di non voler più tornare a recitare dopo la malattia.