Emmy Award, ecco gli episodi di Game of Thrones proposti per le nomination

La stagione conclusiva di Game of Thrones è destinata a non passare inosservata, che sia piaciuta o meno. La HBO, infatti, punta ancora una volta sulla sua (ormai ex) serie di punta per sbancare agli Emmy Award.

Per quanto riguarda la scrittura è uno soltanto l'episodio ad esser stato proposto per una candidatura: si chiama The Iron Throne e, come tutti i fan ricorderanno, si tratta dell'episodio conclusivo della celebre saga fantasy. Scelta che farà sicuramente discutere, visto il gradimento non proprio esaltante riscontrato tra critica e fan, ma nella quale la HBO sembra effettivamente credere molto.

Tre episodi sono stati invece proposti per quanto riguarda la regia: si tratta delle puntate 8x03 (The Long Night), 8x04 (The Last of the Starks) e 8x06, di nuovo. Inutile dire che un'effettiva nomination all'episodio sulla battaglia di Grande Inverno farebbe discutere non poco: lo scontro finale con l'esercito del Night King è stato oggetto di asprissime critiche non solo per la conclusione della storyline degli Estranei, ma anche e soprattutto per quanto riguarda l'aspetto tecnico, con una regia apparsa confusa e poco chiara che non ha permesso agli spettatori di godere appieno di quello che avrebbe dovuto essere uno dei momenti clou dell'intera serie.

Proprio sulle questioni tecniche è intervenuto recentemente il supervisore VFX Martin Hill, che ha spiegato nel dettaglio l'enorme lavoro necessario per la realizzazione degli effetti speciali per la serie. A proposito del finale, invece: Sophie Turner ha dichiarato di non aver ancora avuto il coraggio di guardarlo.