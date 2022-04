Emmy Award, a LeVar Burton di Star Trek il premio alla carriera

La National Academy of Television Arts and Sciences onorerà LeVar Burton, volto noto di Star Trek: The Next Generation nonché conduttore di Reading Rainbow, con un premio Emmy alla carriera al 1° Annual Children's & Family Emmy Awards 2022. L'evento si svolgerà a dicembre e si tratta della prima novità ai premi Emmy dal 1979.

Il premio alla carriera suggella il lavoro di LeVar Burton come conduttore di Reading Rainbow su PBS, uno show tv che ha contribuito ad instillare l'amore per la lettura e l'alfabetizzazione in innumerevoli giovani spettatori. Il suo impegno come presentatore e produttore esecutivo dello show gli hanno permesso di accumulare 12 Daytime Emmy Award e un Peabody Award.



LeVar Burton è un fiero sostenitore dell'alfabetizzazione, apparendo svariate volte al The Daily Show e proseguendo la lettura per il pubblico adulto nel podcast LeVar Burton Reads.

"Se avessi una missione per LeVar Burton Reads sarebbe ricordare alla generazione di Reading Rainbow quanto sia importante la lettura nelle loro vite e nella loro immaginazione. Penso che più di ogni altra cosa sia il messaggio che voglio mandare. Voglio che le persone s'impegnino con la loro immaginazione".



Sul piccolo schermo LeVar Burton è famoso per il ruolo di Geordi La Forge; LeVar Burton è tornato in Picard nel ruolo iconico di Star Trek, che ha contribuito a farlo conoscere anche al di fuori degli Stati Uniti.

Inoltre nel 1977 ha interpretato Kunta Kinte da ragazzo nella miniserie tv Radici.



In attesa delle premiazioni del 2022, Netflix ha trionfato agli Emmy 2021 e ora i fan si chiedono se replicherà il successo anche nella prossima edizione.