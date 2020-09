Emmy Awards 2020, Watchmen e Succession tra i vincitori: è ancora dominio HBO

Mentre si discute ancora della gaffe agli Emmy, nelle scorse ore sono state premiate le serie TV più importanti andate in onda nel corso del 2020, in particolare si conferma il grande successo del catalogo di HBO.

Questa edizione dei celebri premi è stata condotta da Jimmy Kimmel, mentre i numerosi partecipanti si sono collegati da casa, per pronunciare il loro discorso di ringraziamento. Come dicevamo, si tratta di un ottimo anno per HBO: il network americano infatti si aggiudica numerosi premi, grazie a Succession, che ha vinto il premio come migliore serie drammatica, mentre Brian Cox, attore presente nello show, è stato premiato come miglior attore protagonista, sempre a Succession sono andate le categorie di miglior sceneggiatura e migliore regia.

La vittoria di Watchmen nella categoria miglior miniserie fa storia: si tratta infatti della prima opera ispirata a dei fumetti a vincere l'ambito premio, mentre Regina King è stata premiata nella categoria miglior attrice protagonista in una miniserie. Anche Zendaya è diventata la seconda vincitrice afroamericana e la più giovane ad aggiudicarsi il premio di migliore attrice protagonista di una serie drammatica, per la sua parte in "Euphoria". Schitt's Creek invece è la serie più premiata in ambito commedy, vincendo i premi come migliore serie e come migliore attore e attrice protagonista.

Infine Rick and Morty vince l'Emmy come miglior cartone, in particolare per l'ottava puntata della quarta stagione.