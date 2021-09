Emmy Awards 2021, da The Mandalorian a WandaVision: dove vedere la premiazione in Italia

La cerimonia degli Emmy Awards 2021 sarà trasmessa in diretta in Italia e i fan che potranno fare il tifo per le proprie serie preferite, da The Mandalorian a WandaVision, da La regina degli scacchi a Omicidio a Easttown.

L'evento sarà trasmesso da Sky e andrà in streaming su NOW, in esclusiva per l'Italia, con la cerimonia in diretta che sarà visibile su Sky Atlantic e in simulcast su Sky Serie a partire dalle 00.30 della notte fra domenica 19 e lunedì 20 settembre. La sera di lunedì, invece, dalle 19.40 su Sky Serie e dalle 22.15 su Sky Atlantic, andrà in onda un ri-edit con tutti gli highlights della serata.

Fra i titoli in lizza, candidati per i premi principali, molte serie già disponibili on demand su Sky e in streaming su NOW, come Omicidio a Easttown, apprezzatissimo small town mistery nominato come miglior miniserie dell'anno e con protagonista Kate Winslet, in lizza per il premio della miglior attrice. A contendersi il titolo di miglior serie drama dell'anno è invece Lovecraft Country – La terra dei demoni, epico viaggio fra i generi cinematografici e gli orrori dell'America razzista degli Anni '50 creato da Misha Green e prodotto, tra gli altri, da Jordan Peele e JJ Abrams. Nel cast, oltre a Jonathan Mayors e Jurnee Smollett, anche il compianto Michael K. Williams, scomparso improvvisamente in questi giorni e nominato come miglior attore non protagonista.

Tra le altre serie nominate anche L'Assistente di Volo – The Flight Attendant - il thriller dai risvolti da black comedy che ha riportato in TV l'amatissima Kaley Cuoco, la Penny di The Big Bang Theory, Kaley Cuoco, anche produttrice, candidata come miglior attrice – e The Undoing – Le verità non dette, il thriller con Nicole Kidman che vede candidato Hugh Grant come miglior attore protagonista. Senza dimenticare i grossi favoriti degli altri network, come La regina degli scacchi di Netflix e WandaVision e The Mandalorian 2, prodotti rispettivamente da Marvel Studios e Lucasfilm e disponibili su Disney+. Ricordiamo che attualmente La regina degli scacchi è già in testa agli Emmy Awards, avendo fatto incetta di ben sette Creative Arts, i premi collaterali assegnati nelle categorie tecniche.

Per quale serie tv farete il tifo quest'anno? Ditecelo nei commenti.