Emmy Awards 2022, la cerimonia arriva su Sky: gli orari della diretta e come seguirla

Sarà trasmessa da Sky e andrà anche in streaming su NOW, in esclusiva per l’Italia, la diretta della 74esima edizione degli Emmy Awards, gli ambitissimi premi al meglio della TV americana.

La cerimonia di consegna delle prestigiose statuette, considerate gli Oscar della TV, sarà visibile su Sky Atlantic e in simulcast su Sky Uno a partire dalle 00.30 della notte tra lunedì 12 e martedì 13 settembre: la notte degli Emmy Awards 2022 verrà commentata dagli studi Sky a partire dalle 00.30 dal giornalista Federico Chiarini, volto di Sky Atlantic e padrone di casa anche quest’anno, e dai suoi numerosi ospiti, il giornalista Mattia Carzaniga, la nota content creator e volto di Sky Serie Giulia Valentina e, collegata da Los Angeles, Alessandra Venezia, che intervisterà i protagonisti di questa edizione dei premi.

Alle 00.30 avrà inizio il pre-show che condurrà al red carpet, dove le star sfileranno nei loro sfavillanti outfit, commentati dallo studio da Costantino Della Gherardesca, volto di "Pechino Express" e "Quattro Matrimoni". Seguirà poi la cerimonia di premiazione, in onda dalle 2 di notte fra lunedì e martedì.

In questi giorni, come di consueto, i Creative Arts Emmy Awards sono stati assegnati in anticipo rispetto agli Emmy Awards: tra i premiati c'è stato anche il compianto Black Panther Chadwick Boseman, che ha ottenuto un premio postumo come miglior doppiatore di una serie animata per la parte di T'Challa nello show Marvel Studios What If, disponibile su Disney Plus.