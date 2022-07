Emmy Awards 2022, da Our Flag Means Death ad Atlanta: ecco i grandi esclusi

Nella pur vasta platea delle nomination agli Emmy Awards 2022, non tutte le serie e i volti preferiti dai fan sono riusciti a ottenere l'agognato riconoscimento della candidatura al più importante premio televisivo degli Stati Uniti d'America. Ma chi sono i grandi esclusi dalla 74esima edizione degli Emmy Awards?

Se serie TV del calibro di Succession e Ted Lasso fanno incetta di nomination nelle rispettive categorie drama e comedy, altri titoli andati in onda tra il 1° giugno 2021 e il 31 maggio 2022 (condizione imprescindibile per essere presi in considerazione) sono rimasti fuori.

Parliamo ad esempio di Our Flag Means Death, la serie HBO con Taika Waititi appena rinnovata per una seconda stagione: il successo tra i critici e la possibilità di fregiarsi del titolo di serie più vista negli USA su tutte le piattaforme - purtroppo - non sono bastati a ottenere una nomination agli Emmy 2022. E, a proposito di Waititi, anche la serie comedy Reservation Dogs è stata parimenti ignorata.

L'esclusione che fa più rumore è probabilmente quella della serie NBC This Is Us giunta alla sesta e ultima stagione: già nel 2020, la serie drammatica con Milo Ventimiglia e Mandy Moore non rientrava tra gli show in lizza per il titolo di miglior serie drama, ma in quell'anno Sterling K. Brown aveva rappresentato This Is Us con la sua nomination nella categoria dei migliori attori protagonisti. Nell'edizione 2022, invece, nessuna candidatura per l'ultima stagione del celebre family drama.

E cosa vogliamo dire del vasto universo narrativo creato da Taylor Sheridan con Yellowstone? La serie Paramount ha avuto un incredibile successo di pubblico in patria, tanto che il network ha dato il via a numerosi progetti di serie spin-off, ma non ha ancora ricevuto alcuna nomination agli Emmy.

Quanto alla serie hit Netflix Stranger Things, oltre alla nomination nella categoria Best Drama, il cast di Stranger Things 4 è rimasto completamente "a secco" di candidature ai premi riservati agli interpreti. Lo stesso vale per Luke Kirby e la sua meravigliosa performance nei panni di Lenny Bruce nella serie Amazon Prime Video The Marvelous Mrs. Maisel o per Selena Gomez, le cui co-star Steve Martin e Martin Short hanno portato a casa la nomination come miglior attore protagonista in una serie comedy per Only Murders in the Building.

Infine, dopo una pausa di quattro lunghi anni, Atlanta è tornata con la stagione 3: l'atteso ritorno della serie di e con Donald Glover è stato snobbato, dopo che la stagione 2 di Atlanta nel 2018 aveva ottenuto ben 14 candidature agli Emmy, fissando il record per il maggior numero di nomination mai ottenute da una serie comedy.

E voi che cosa ne pensate? Ci sono altre serie o altri interpreti esclusi che secondo voi avrebbero meritato una nomination agli Emmy Awards 2022? Fatecelo sapere nei commenti!