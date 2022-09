Emmy Awards 2022, tutti i vincitori: Succession miglior serie, 0 premi a Better Call Saul!

La cerimonia di premiazione degli Emmy Awards 2022 andata in onda questa notte si è conclusa con il trionfo di Succession, che è stata eletta miglior serie tv drammatica dell'anno ai danni dei diretti rivali Better Call Saul, Euphoria, Ozark, Severance, Squid Game, Stranger Things e Yellowjackets.

Dopo l'assegnazione dei premi dei Creative Arts Emmy Awards 2022, anche Zendaya, che ha fatto la storia come la più giovane di sempre a vincere due volte l'Emmy come per la miglior protagonista con il suo ruolo in Euphoria, ma anche Squid Game, che portato a casa i premi per miglior attore protagonista e addirittura per miglior regia. Delusione per Better Call Saul, la cui ultima stagione è andata via dalla cerimonia con l'incredibile risultato di zero statuette.

Qui sotto l'elenco di tutti i vincitori:

Outstanding drama series - “Succession” (HBO)

Outstanding limited series or anthology series - "The White Lotus" (HBO)

Outstanding variety talk series - "Last Week Tonight with John Oliver" (HBO)

Outstanding lead actress in a drama series - Zendaya, "Euphoria" (HBO)

Outstanding lead actress in a comedy series - Jean Smart, "Hacks" (HBO Max)

Outstanding supporting actress in a drama series - Julia Garner, "Ozark" (Netflix)

Outstanding supporting actress in a comedy series - Sheryl Lee Ralph, "Abbott Elementary" (ABC)

Outstanding lead actress in a limited series or anthology series or movie - Amanda Seyfried, "The Dropout" (Hulu)

Outstanding supporting actress in a limited series or anthology series or movie - Jennifer Coolidge, "The White Lotus" (HBO)

Outstanding writing for a drama series - Jesse Armstrong, "Succession" (HBO)

Outstanding writing for a comedy series - Quinta Brunson, "Abbott Elementary" (ABC)

Outstanding writing for a variety special - Jerrod Carmichael, "Rothaniel" (HBO)

Outstanding directing for a limited series or anthology series or movie - Mike White, "The White Lotus" (HBO)

Siete soddisfatti dei risultati? Per quali serie tv o attori facevate il tifo? Ditecelo nei commenti!