Emmy Awards: ecco come seguire la cerimonia di premiazione in tv e streaming

È arrivato il momento degli Emmy Awards 2019, che si terranno questa notte al Microsoft Theatre di New York. Finalmente scopriremo chi si aggiudicherà gli ambiti premi dedicati all'ultima stagione televisiva e che vedono Game Of Thrones e The Marvelous Mrs. Maisel presentarsi con il pieno di candidature. Ma come fare a seguirli?

In Italia è possibile seguire l'edizione numero 71 degli Emmy sintonizzandosi su Rai4 (canale 21 e 521 del digitale terrestre) nella notte tra tra domenica 22 settembre e lunedì 23 settembre. Più precisamente, la diretta inizierà alle ore 1.45 di notte. La premiazione vera e propria inizierà alle 2 e chi non avrà la possibilità di seguire la cerimonia in diretta, potrà approfittare della replica che verrà mandata in onda nella seconda serata di lunedì 23 settembre.

Inoltre, è possibile seguire gli Emmy in streaming andando sul sito di Raiplay, dove sarà anche possibile recuperarla in seguito.



Gli Emmy 2019 non avranno un presentatore unico e dunque vedremo diverse personalità alternarsi sul palco per annunciare i vincitori delle statuette, come nel caso di alcuni membri del cast di Game Of Thrones. Tra gli altri che vedremo sul palco ci saranno Michael Douglas, Viola Davis, Zendaya, Gwyneth Paltrow, il cast di Veep e tanti altri.



Nei giorni scorsi, sono stati assegnati i Creative Arts Emmy, i premi minori degli Emmy, che hanno visto la serie basata sui romanzi di George Martin imporsi con cinque riconoscimenti.