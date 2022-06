Emmy Awards: eliminata la regola degli episodi in sospeso dalla prossima edizione

La regola degli episodi sospesi attualmente consente a una serie, che presenta in anteprima gli episodi della stagione in corso dopo la scadenza per l'idoneità del 31 maggio, ma prima dell'inizio della votazione del round di nomination, di pubblicare quegli episodi su una piattaforma disponibile per l'idoneità nell'attuale concorso Emmy.

A partire dal prossimo anno di ammissibilità (1 giugno 2022-31 maggio 2023), la regola dell'episodio in sospeso verrà eliminata; solo gli episodi che verranno presentati in anteprima su una piattaforma disponibile al pubblico nazionale entro il 31 maggio saranno idonei agli Emmy. L'Academy ha apportato la modifica per standardizzare tutte le richieste entro l'anno di ammissibilità. Ecco le regole complete per l'idoneità a Series e Limited/Anthology Series a partire dalla competizione Emmy 2023:

Il numero richiesto di episodi di una serie deve essere presentato in anteprima nazionale entro il 31 maggio per essere idoneo all'attuale concorso Emmy.

Se una serie viene presentata in anteprima durante l'attuale anno di idoneità agli Emmy ma non ha il numero richiesto di episodi presentati in anteprima nazionale per qualificarsi per la sua categoria, la serie, insieme ai risultati individuali, otterrebbe l'idoneità alla successiva competizione Emmy.

Se una serie si qualifica nell'anno di idoneità in corso, ma ha episodi aggiuntivi della sua stagione in corso in anteprima dopo il 31 maggio, quegli episodi otterranno l'idoneità agli Emmy con la stagione successiva della serie.

Se la serie non ritorna nella successiva competizione Emmy, quegli episodi sarebbero idonei come singoli episodi "orfani" in determinate categorie di obiettivi individuali. La presentazione per un corpus di opere (comprese serie e categorie di recitazione) non sarebbe ammissibile secondo la regola degli episodi "orfani".

Per concludere, vi lasciamo con le ultime dichiarazioni di Elizabeth Olsen sulla nomina agli Emmy e vi ricordiamo che Levar Burton di Star Trek ha ricevuto il premio alla carriera agli ultimi Emmy.