Emmy Awards, i look più belli (e i più brutti) della cerimonia

Il red carpet degli Emmy Awards, oltre a suggerirci quali sono le tendenze del momento in fatto di moda e stile, potrebbe indurci a fare qualche pronostico sui possibili look che verranno scelti per celebrare la notte degli Oscar, dove forse si tenterà di osare un po' di più.

La stagione dei premi è la più attesa non soltanto dagli amanti di cinema e serie tv, ma anche dagli appassionati di moda. Semplicità ed eleganza, con poche sorprese: potremmo riassumere così la serata degli ultimi Emmy Awards, che si è celebrata a LA il 15 gennaio. Sul versante della premiazione, la serata non ha riservato grandi colpi di scena: il trionfo di The Bear e Succession agli Emmy Awards era infatti ampiamente prevedibile.

D'altro canto, chi si aspettava che sul tappeto rosso venissero sfoggiati look stravaganti e sopra le righe o, in generale, abiti "brutti" su cui scherzare su, potrebbe aver ricevuto una delusione. I protagonisti della serata hanno infatti scelto la sobrietà come parola d'ordine.

Il look total black, sinonimo di eleganza senza tempo (e senza rischi) ha dominato la serata: impossibile non citare, a questo proposito, il meraviglioso abito nero firmato The Attico e indossato da Sabrina Impacciatore.

Jenna Ortega, al contrario, sembra aver abbandonato definitivamente il look gotico, in favore di una elegante mise floreale: un abito Christian Dior Haute Couture senza spalline e arricchito da splendidi ricami floreali.

Un altro grande classico è il rosso, scelto da Juliette Lewis (in Moschino) e Suki Waterhouse (in Valentino). Altre personalità hanno optato per colori accesi e brillanti, una su tutte Jessica Chastain, che ha scelto un abito verde neon firmato Gucci.

Se è vero che qualcuno ha osato (come Aubrey Plaza, che ha indossato un abito dorato Loewe, con un grande ago ad attraversare il bustino geometrico), in molti hanno dunque preferito la sobrietà. Gli uomini, soprattutto... Jeremy Allen White, ad esempio, punta tutto sul più classico smoking da serata elegante (in questo caso si tratta di un Armani). Infine, come non citare il protagonista di The Last Of Us: se osserviamo il video dello scherzo di Pedro Pascal a Kieran Culkin, possiamo ammirare lo splendido abito Valentino indossato dall'attore.

E voi cosa ne pensate? Quali sono stati i vostri look preferiti di questi Emmy Awards?