Emmy, Dwayne Johnson e Chris Rock contattati per la conduzione: il comico ha già rifiutato

C'è ancora un'estate a dividerci dalla prossima notte degli Emmy: la premiazione che coinvolgerà come ogni anno gli show televisivi più seguiti non avverrà prima di settembre, ma questo è ovviamente il momento giusto per cominciare a pensare alla questione conduttori, con la produzione che sembra puntare piuttosto in alto.

In queste ore sono infatti saltati fuori due nomi su tutti: il primo è quello di Dwayne Johnson che, dopo aver riscritto la trama di Black Adam in visti del suo debutto nell'universo cinematografico DC, potrebbe quindi cimentarsi come conduttore. Si tratta, però, di una soluzione difficile da attuare: il rifiuto della star di Jumanji è infatti già dato come molto probabile.

Di certo c'è invece il rifiuto di Chris Rock: reduce dalla traumatica esperienza della scorsa Notte degli Oscar (dopo la quale, a proposito, Rock ha chiarito di non volere insulti a Will Smith durante i propri spettacoli), al comico sarebbe stata offerta l'opportunità di rifarsi facendo da host ad una serata altrettanto prestigiosa (probabilmente, verrebbe da dire ad esser malpensanti, proprio con l'idea di cavalcare l'onda dello scandalo).

Il buon Chris ha però già declinato l'invito, ragion per cui è piuttosto improbabile che la coppia Rock/The Rock si presenti sul palco il prossimo settembre: sembra chiaro, comunque, che l'idea di Done+Dusted e Hudlin Entertainment sia quella di coinvolgere nomi di primo piano.