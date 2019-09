Emmy Music: vince ancora Game of Thrones, premiato anche Paul McCartney

Nelle categorie degli Emmy Awards dedicate alla musica, il compositore di Game of Thrones ha vinto per il secondo anno consecutivo il premio per la miglior colonna sonora, e insieme a lui sono stati premiati Hildur Guðnadóttir nella categoria delle miniserie e Nicholas Britell per la miglior sigla di apertura.

Guðnadóttir, violoncellista e compositore islandese, si è portato a casa l'Emmy grazie alla colonna sonora di Chernobyl, che aveva ricevuto in totale 19 nomination. La sua carriera sembra a una svolta, dal momento che è autore anche della colonna sonora dell'attesissimo Joker. Britell, già candidato all'Oscar per Se la strada potesse parlare e in precedenza per Moonlight, ha vinto invece grazie al title theme di Succession.

I Creative Arts Emmy per Game of Thrones sono stati in tutto cinque. In questa edizione gareggiavano anche musicisti del calibro di Beyoncé, Paul McCartney e Bruce Springsteen. Dei tre, l'unica rimasta a mani vuote è la cantante statunitense, il cui film-concerto Homecoming non ha ricevuto alcun premio. Il film Netflix Springsteen on Broadway è stato invece premiato per la regia di Thom Zimny, ma per il Boss non è arrivato il titolo individuale che gli avrebbe permesso di completare la cosiddetta collezione EGOT (Emmy, Grammy, Oscar, Tony).

L'ex Beatle ha invece vinto nella categoria variety special (pre-recorded) con Carpool Karaoke: When Corden Met McCartney Live From Liverpool.

Dopo Sprigsteen on Broadway, intanto, è già pronto il seguito, Western Stars, anch'esso diretto da Zimny, nelle sale da ottobre.