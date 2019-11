Emmy Rossum di Shameless è She-Hulk in un'altra fanart

In attesa di avere maggiori notizie sulla serie tv di Disney+ dedicata a She-Hulk, continuano i fancast online. L'ultimo di questi ha come protagonista la star di Shameless, Emmy Rossum, che sembra essere tra le attrici preferite dal pubblico per il ruolo.

Quando fu annunciata ufficialmente la serie tv su She-Hulk come nuovo implemento del Marvel Cinematic Universe, l'entusiasmo dei fan per l'arrivo di Jennifer Walters non è certo venuto a mancare.

Molto presto, fancast su fancast sono stati realizzati dagli utenti del web, come quello con protagonista Rosario Dawson, mentre altri parlavano di Kristen Bell, Blake Lively, Anne Hathaway o anche la lottatrice WWE Ronda Rousey.

Ma un nome sembra tornare spesso in ballo, almeno nelle volontà dei fan: quello di Emmy Rossum (Shameless, Beautiful Creatures).

La Rossum è già stata protagonista di una fanart che ha fatto il giro del web, e adesso ne abbiamo una nuova, sempre con Emmy nei panni di Jennifer/She-Hulk.

Il post, che potete trovare in calce alla notizia, è accompagnato da una semplice caption (e parecchi hashtag): "Emmy sarebbe fantastica come She-Hulk! Ne avete di hype per questa serie?" domanda l'autore della fanart agli altri utenti della rete.

E voi, cosa ne pensate? Vedreste bene la Rossum nel ruolo? Fateci sapere nei commenti.