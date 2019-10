Emmy Rossum di Shameless diventa She-Hulk in questa fanart!

Nel corso del D23 Expo, è arrivato l'annuncio della serie su She-hulk, nuovo progetto dei Marvel Studios, in arrivo su Disney+. In attesa di scoprire quale attrice sarà scelta per interpretare la protagonista, diamo un'occhiata a una fanart in cui Emmy Rossum sembra stare davvero bene nei panni della supereroina.

L'attrice, star di Shameless, viene ritratta sia come Jennifer Walters che come She-Hulk, come potete vedere in calce all'articolo. L'autrice dell'immagine ritiene Rossum come la scelta migliore per la parte e considerando la sua carriera di attrice e il tipo di personaggio che ha avuto nella serie targata Showtime, si tratta di una scelta davvero interessante. Pensate che possa essere adatta al ruolo?



Al momento si sa poco o nulla della nuova serie che andrà ad arricchire il Marvel Cinematic Universe, ma abbiamo provato a ipotizzare quali attrici potrebbero essere adatte. Inutile dire che l'attesa intorno alla serie e alla soluzione di questo "mistero", è tanta e in questi giorni abbiamo visto anche delle auto-candidature per la parte, come nel caso di Stephanie Beatriz, che i fan di Brooklyn Nine-Nine conoscono come detective Rosa Diaz.



She-Hulk dovrebbe arrivare nel 2022 e sarà incentrata sulla controparte femminile del Golia Verde. Ricordiamo, infatti, che Jennifer Walters è la cugina di Bruce Banner e fino a ora non è stata mai nominata nel MCU.