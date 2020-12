Quanti Emmy ha vinto Breaking Bad? L'impressionante numero di premi della serie

Per cinque stagioni, abbiamo visto Walter White (Bryan Cranston) passare da insegnante di scienze mite e malato di cancro a Heisenberg, un noto spacciatore di metanfetamina. Breaking Bad, la serie AMC di Vince Gilligan ha ottenuto molte nomination e ha vinto molti Emmy Awards durante la sua corsa.

La serie ha ricevuto 58 nomination agli Emmy Awards, e ne ha vinti ben 16. Bryan Cranston ha ricevuto la statuetta di Miglior attore protagonista in una serie drammatica quattro volte, Aaron Paul tre volte come Miglior attore non protagonista in una serie drammatica e Anna Gunn due volte come Miglior attrice non protagonista in una serie drammatica.

Ma non sono stati premiati solo gli attori, la serie ha ottenuto diversi riconoscimenti anche per gli aspetti tecnici come la regia, la scrittura e il mixaggio del suono oltre che la statuetta per Miglior Serie Drammatica nel 2013 e nel 2014. Eccezionale editing di immagini con videocamera singola per una serie drammatica per "Pilot" nel 2008 ripetendosi nel 2009, 2013 e 2014.

Il successo di Breaking Bad è stato inarrestabile e riconosciuto e tutt’oggi la serie continua a far parlare di sé e ad appassionare migliaia di persone nel mondo. Scopri che cosa significa il titolo di Breaking Bad e quante ore occorrono per effettuare il binge watching di Breaking Bad.