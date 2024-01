Quanti Emmy ha vinto Breaking Bad? Il recap dopo il flop Better Call Saul

Gli Emmy hanno sicuramente spinto il pubblico a ripensare a quelle serie che, in un modo o nell'altro, hanno fatto la storia. Tra i vari X-Files e Mad Men, uno dei prodotti che ha lasciato maggiormente il segno è stato Breaking Bad che continua a posizionarsi, sul fronte premi, sopra il suo spin off.

Mentre Better Call Saul ha registrato il record peggiore della storia degli Emmy con più di 50 candidature e 0 vittorie, Breaking Bad continua ad avere un posto nell'albo d'oro della serialità. Non solo per essere una delle più grandi storie arrivate in tv nell'ultimo ventennio, ma anche per esser riuscita a conquistare il cuore dell'Academy più di una volta sia grazie alla serie che alle magnifiche interpretazioni dei suoi attori. Sulla scia della grande delusione di Better Call Saul agli Emmy, cerchiamo di ricordare quali sono stati i premi conquistati da Breaking Bad nel corso degli anni.

Durante la sua storia, la serie con Bryan Cranston ha conquistato ben 16 Emmy Awards sia per coloro che erano davanti la macchina da presa che per tutte le maestranze che hanno lavorato agli episodi nel corso degli anni.

4 Emmy come miglior attore protagonista in una serie drammatica (2008,2009,2010,2014) - Bryan Cranston

3 Emmy come miglior attore non protagonista in una serie drammatica (2014,2013,2010) - Aaron Paul

2 Emmy come attrice non protagonista in una serie drammatica (2014,2013) - Anna Gunn

Miglior sceneggiatura per una serie drammatica (2014) - "Ozymandias"

2 Emmy per la miglior serie drammatica (2014,2013)

Miglior montaggio di immagini con telecamera singola per una serie drammatica (2014) - "Felina"

Miglior montaggio di immagini con telecamera singola per una serie drammatica (2013) - "Gliding Over All"

Miglior montaggio di immagini single-camera per una serie drammatica (2009) - "ABQ"

Miglior montaggio di immagini con una sola telecamera per una serie drammatica (2008) - "Pilot"

Breaking Bad fa sicuramente parte delle 5 serie tv che hanno rivoluzionato la televisione negli ultimi decenni.