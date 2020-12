Quanti Emmy ha vinto il Trono di Spade? Tutti i trionfi impressionanti di Game of Thrones

Il Trono di Spade (il nome originale è Game of Thrones) è una serie televisiva fantastica creata da David Benioff e D. B. Weiss e trasmessa dal 2011 al 2019 per ben 73 episodi suddivisi in otto stagioni. La serie è nata come adattamento televisivo de Le Cronache del ghiaccio e del fuoco di George R. R. Martin decretandone il successo globale.

Game of Thrones racconta le avventure di molti personaggi fantastici, alcuni dei quali brutalmente morti nel corso delle otto stagioni, ed è ambientata in un grande mondo immaginario costituito da due continenti, uno Occidentale (Westeros) e uno Orientale (Essos).

Il Trono di Spade è stata una serie dei record sia di telespettatori che di premi. Ha ottenuto vasti consensi da parte della critica, soprattutto per quanto concerne la recitazione, la struttura dei personaggi, la trama, l'influenza mediatica e la qualità della produzione. Game of Thrones, attualmente, detiene ben nove record del mondo (tra i quali figurano programma televisivo più piratato e simulcast di un programma televisivo drammatico più ampio) e ha vinto l'incredibile numero di 59 Premi Emmy su 160 nomination totali, diventando la serie televisiva di prima serata più riconosciuta dall'Academy of Television Arts & Sciences.

Più nel dettaglio, cerchiamo di osservare i premi e le candidature più importanti. Il 14 luglio 2011 la serie ha ottenuto 13 candidature ai Primetime Emmy 2011, incluse quella per la "miglior serie televisiva drammatica" e quella per il "miglior attore non protagonista", premio vinto da Peter Dinklage il 18 settembre dello stesso anno. Qualche giorno prima, il 12 settembre, la serie ha ricevuto un Primetime Creative Arts Emmy Award per il "miglior design di una sigla".

Sempre nel 2011 la serie è stata premiata come "miglior nuova serie televisiva" alla 27ª edizione dei Television Critics Association Award e ha ottenuto sette candidature agli Scream Award 2011, vincendo nelle categorie "miglior serie televisiva", "miglior attore non protagonista" (Peter Dinklage) e "miglior attrice esordiente" (Emilia Clarke).

Sempre Emilia Clarke ha vinto un EWwy Award nel 2011 come miglior attrice non protagonista e nello stesso anno il CableFAX ha premiato Game of Thrones con il riconoscimento di "miglior serie televisiva trasmessa via cavo".

L'anno successivo, Peter Dinklage ha vinto anche un Golden Globe come "miglior attore non protagonista in una serie tv drammatica" ed un Satellite Award come "miglior attore non protagonista in una serie, mini-serie o film per la televisione".

La serie è tornata vittoriosa agli Screen Actors Guild Awards del 2012 con la vittoria nella categoria "Miglior performance dell'intero cast di stuntman per una serie TV". L'ultimo importante premio per Game of Thrones è datato 2019, con l'ottava ed ultima stagione, la serie ha vinto per la quarta volta il Premio Emmy per la miglior serie televisiva drammatica. Game of Thrones ha collezionato in totale 269 premi su 738 nomination divenendo una delle serie televisive drammatiche più premiate di sempre.

Nonostante tutto questo successo, c'è chi ancora crede che Game of Thrones non sia una serie potenzialmente colossale. A dirlo è stata proprio Casey Bloys, chief content officer dell'azienda sussidiaria di Warner Media.