Emozioni Mondiali: su Mediaset Extra le partite più emozionanti degli Azzurri

Chicca per gli appassionati di calcio. A partire da oggi, giovedì 9 Aprile 2020, su Mediaset Extra andrà in onda "Emozioni Mondiali", una vera e propria maratona che si concluderà sabato 11 Aprile 2020 che permetterà a grandi e piccoli di rivivere le partite più emozionanti degli Azzurri.

Complessivamente le partite trasmesse saranno undici, tutte disputate durante la competizione calcistica più importante che la nostra Nazionale ha portato a casa quattro volte.

Il calcio d'inizio è fissato stasera alle 20:30, con la "Partita del Secolo", la semifinale dei mondiali del 1970 che i nostri Azzurri giocarono contro la Germania. Successivamente sarà la volta di Italia-Germania del 1978, che vide Roberto Bettega segnare uno storico gol. Infine, sempre stanotte, sarà la volta di Italia-Germania del 1982, nel Mondiale vinto dalla nazionale di Bearzot, che durante il volo di ritorno si concesse una partita a carte con il presidente Pertini.

Domani, 10 Aprile, si parte con la semifinale casalinga tra Italia-Argentina del 1990, che però si concluse ai rigori contro la squadra dell'idolo di Napoli, Diego Armando Maradona. Successivamente sarà la volta dei mondiali americani del 1994, con gli ottavi contro la Nigeria, la semifinale contro la Bulgaria e la finalissima contro il Brasile, anch'essa persa ai rigori. In seconda serata toccherà ad Italia-Francia del 1998.

Sabato 11 Aprile invece si partirà con l'eliminazione dell'Italia di Trapattoni contro la Corea del Sud per mano dell'arbitraggio di Byron Moreno, dopo di che si tornerà (virtualmente) in Germania con l'impresa della nazionale di Marcello Lippi che vinse la finale contro la Francia, dopo aver battuto in semifinale i tedeschi padroni di casa. Proprio queste ultime due partite concluderanno una maratona che si preannuncia imperdibile per tutti gli spettatori.

Emozioni Mondiali si potrà seguire sul 55 del digitale terrestre, il 17 di Tivùsat, 163 di Sky o sul sito web di SportMediaset attraverso questo indirizzo.