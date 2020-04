Empire: i creatori sperano di dare alla serie una degna conclusione

A causa del Coronavirus anche la produzione di Empire ha subito delle ripercussioni. Tuttavia i creatori dello show, Lee Daniels e Danny Strong, non hanno perso le speranze di poter realizzare una degna conclusione alla serie. In un'intervista delle ultime ore Daniels e Strong hanno ripercorso il successo delle sei stagioni dello show.

"Il successo di Empire e la messa in onda della famiglia Lyon in tv saranno sempre uno dei risultati di cui andrò più orgoglioso in carriera. Questo show definisce l'abbattimento delle barriere. Grazie al nostro incredibile cast, in particolare Terrence Howard e Taraji P. Henson, insieme ai nostri fantastici autori e l'instancabile troupe, per tutto il loro duro lavoro e per dare vita a questa storia. Penso che ci sia altro da fare con questi personaggi e ho il cuore spezzato per non riuscire a girare il finale che volevamo. Almeno, non ancora. Ma sapete come dicono in tv? Rimanete sintonizzati! Su Empire!" ha spiegato Lee Daniels.



Gli fa eco il co-creatore, Danny Strong:"Siamo così orgogliosi di questo show e di tutto ciò che questo incredibile cast - guidato da Taraji e Terrence - e la troupe hanno realizzato in queste sei stagioni. L'episodio in onda il 21 aprile non è mai stato destinato al finale della serie ma a causa degli eventi attuali sarà probabilmente l'ultimo che i nostri fan vedranno per un po'. Avevamo programmato un finale per la serie che tutti noi amavamo e speriamo, un giorno, di essere in grado di girarlo e dare alla serie la sua giusta conclusione [...] Grazie mille a Fox per essere stata la nostra casa per molti anni. E si spera che questa non sia la fine!".

Il finale di Empire arriverà prima del previsto a causa del Coronavirus che ha scombussolato i piani della produzione. Proprio a gennaio il presidente di Fox aveva parlato del finale di Empire, una delle serie più amate trasmesse dal network.