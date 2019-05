Empire: Fox annuncia la sesta stagione, dubbi su Jussie Smollett

Fox ha ufficialmente rinnovato la serie tv drammatica Empire, anche se il futuro nella serie dell'attore Jussie Smollett resta in dubbio dopo i fatti dei mesi scorsi. Alla fine di gennaio, come si ricorderà, l’attore dichiarò di aver subito un’aggressione a sfondo razzista.

Successivamente, però, fu arrestato con l’accusa di aver inventato tutto. In ogni caso, tutte le accuse nei confronti di Jussie Smollett sono cadute e recentemente anche Tracy Morgan ha scherzato sull'accaduto durante lo show di Jimmy Fallon.

"Di comune accordo, lo studio ha negoziato un'estensione del contratto di Jussie Smollett per la Stagione 6, ma al momento non ci sono piani per un ritorno del personaggio di Jamal in Empire" hanno spiegato in una nota Fox Entertainment e 20th Century Fox TV.

Nonostante la necessità di far chiarezza intorno al caso-Smollett, la serie va avanti e resta, secondo Deadline, tra i progetti di punta della Fox anche dopo l'acquisizione da parte della Disney.

Il cast di Empire comprende Terrence Howard, Taraji P. Henson, Bryshere "Yazz" Grey, Trai Byers, Grace Byers, Gabourey Sidibe, Ta'Rhonda Jones, Serayah, Xzibit, Rumer Willis, Andre Royo e Terrell Carter. Oltre a loro, nel corso delle stagioni precedenti hanno partecipato alla serie anche attori del calibro di Demi Moore, Forest Whitaker, Alfre Woodard, Taye Diggs e Phylicia Rashad. I creatori della serie sono Lee Daniels e Danny Strong, vincitore di un Emmy.