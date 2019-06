Empire: Jussie Smollett non tornerà nella sesta stagione secondo Lee Daniels

All'inizio dello scorso mese, la Fox aveva ufficialmente rinnovato Empire per una sesta stagione lasciando però ancora dubbi sulla presenza o meno di Jussie Smollett. Dubbi che vengono ora spazzati via da Lee Daniels.

Smollett, come ricorderete, dichiarò di aver subito un’aggressione a sfondo razzista, ma in seguito fu arrestato con l’accusa di aver inventato tutto. In ogni caso, tutte le accuse nei confronti di Jussie Smollett caddero e recentemente anche Tracy Morgan ha scherzato sull'accaduto durante una puntata del late show di Jimmy Fallon.

La Fox si era comunque cautelata affermando di avere "negoziato un'estensione del contratto di Jussie Smollett per la sesta stagione, ma al momento non ci sono piani per un ritorno del personaggio di Jamal in Empire". A sciogliere questo dubbio, ci ha quindi pensato lo stesso Daniels, che in un tweet ha dichiarato senza mezzi termini che "Jussie NON ritornerà a Empire". Una fonte di Deadline ha poi rivelato che parte del problema risiede nelle attuali questioni legali ancora in corso per l'attore: "Ci sono ancora parecchie cose che non si conoscono circa quanto è avvenuto, del perché le accuse sono cadute improvvisamente".

I lavori su Empire quindi proseguono normalmente per la sesta stagione dello show, considerato da Fox (anche dopo il passaggio a Disney) come uno dei suoi prodotti di punta. La nuova stagione dovrebbe quindi esordire nel corso del prossimo autunno. Il cast, eccetto Smollett ovviamente, comprende Terrence Howard, Taraji P. Henson, Bryshere "Yazz" Grey, Trai Byers, Grace Byers, Gabourey Sidibe, Ta'Rhonda Jones, Serayah, Xzibit, Rumer Willis, Andre Royo e Terrell Carter. Oltre a loro, nel corso delle stagioni precedenti si sono alternati come guest star anche attori del calibro di Demi Moore, Forest Whitaker, Alfre Woodard, Taye Diggs e Phylicia Rashad. I creatori della serie sono come detto Daniels e il vincitore dell'Emmy Danny Strong.