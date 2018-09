Empire: nella quinta stagione un ruolo ricorrente per il cantante Mario

Il cantante Mario si è unito al cast del music drama della Fox, Empire, giunto alla quinta stagione, in un ruolo ricorrente, come confermato in queste ore da The Hollywood Reporter. Lo show, creato da Lee Daniels e Danny Strong, segue la storia di una bizzarra famiglia nel mondo dell'hip-hop. In Italia la serie va in onda sulla rete Fox.

Mario interpreterà Devon, un 'serio e promettente cantante R&B che accudisce la sua sorella malata'. Sia l'etichetta Empire che Lyon Family Management se lo contendono. La quinta stagione di Empire vedrà la famiglia Lyon tentare di ricostruire il proprio impero dopo i fatti successi nel corso della fine della quarta stagione.

Mario è noto per i successi musicali Let Me Love You e Break Up, oltre ad aver già avuto in passato esperienze da attore nei film Step Up e Freedom Writers.

Il cantante dovrebbe pubblicare un nuovo album prossimamente dal titolo Dancing Shadows.

La serie tv Empire è il secondo show più visto su Fox, con una media di 11,3 milioni di telespettatori totali nella stagione 2017/2018. Per il suo ruolo di 'Cookie Lyon', Taraji P. Henson ha ricevuto due nomination agli Emmy come miglior attrice protagonista in una serie tv drammatica nel 2016. Il cast e la serie tv in generale hanno ottenuto numerosi riconoscimenti negli ultimi anni, tra cui una nomination ai Grammy Awards come miglior raccolta di colonne sonore per arti visive.

Le star dello show sono Terrence Howard, Taraji P. Henson, Jussie Smollett, Bryshere 'Yazz' Gray, Trai Byers, Grace Byers, Gabourey Sidibe, Ta'Rhonda Jones, Serayah, Xzibit, Rumer Willis, Andre Royo e Terrell Carter. Oltre al cast regolare la quarta stagione ha visto la partecipazione di una vasta gamma di guest star, fra cui Demi Moore, Forest Whitaker, Alfre Woodard, Taye Diggs e Phylicia Rashad.

La quinta stagione di Empire sarà presentata in anteprima su Fox il 26 settembre.