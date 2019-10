Empire: nel nuovo video condiviso online assistiamo ad uno scontro tra due personaggi

Dopo la conferma riguardo la stagione finale di Empire, i fan dello show prodotto da Fox aspettano con ansia di scoprire come si concluderà la storia di Lucious Lyon e della sua casa discografica, vediamo quindi cosa viene rivelato in una clip esclusiva concessa a The Wrap.

Trovate il filmato nel link presente in fondo alla notizia, guardando il breve video possiamo notare come Cookie, personaggio interpretato da Taraji P. Henson, sia in grado di smascherare sin da subito il gioco di Damon, con il volto di Wood Harris, che ha cercato di distrarla facendola parlare della sua ultima comparsa in un famoso talk show. La protagonista però non sembra abboccare, accusando Damon di averla tradito, dopo aver rivelato i segreti di Lucious alla polizia federale.

Come vi ricorderete Damon aveva giustificato le sue azioni dicendo di averlo fatto per poter sopravvivere, ma agli occhi di Cookie il suo è stato un vero e proprio tradimento. Di fronte alla accuse di essere manovrata da suo marito, Cookie si difende affermando di non ricevere ordini da nessuno, essendo una vera e propria regina nell'industria discografica. Nel frattempo Fox ha fatto sapere che Jussie Smollett non parteciperà a Empire 6, a causa di una sua recente accusa di aver inscenato un attacco a sfondo razziale nei suoi confronti.

Cosa ne pensate di questo scontro tra i due personaggi? Fatecelo sapere con un commento alla notizia.