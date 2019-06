Empire: ecco quando debutterà la sesta e ultima stagione dello show

Secondo quanto riportato da Variety, la Fox ha fissato la data di debutto della sesta e ultima stagione di Empire, serie creata da Lee Daniels e Danny Strong che ha fatto parlare di sé non solo per i record ma anche per il caso riguardante Jussie Smollett.

La prima puntata della sesta e ultima stagione verrà trasmessa dal network americano ormai di proprietà della Disney il 24 settembre 2019, nello slot delle 9-10 di sera, subito dopo la messa in onda della premiere della terza stagione di The Resident. Il creatore dello show, Lee Daniels, oltre a ribadire la conclusione dello show con quest'ultima stagione, ha parlato anche di un possibile spin-off e di una sorta di finale aperto.

"Stiamo provando qualcosa", aveva ammesso in precedenza Daniels. "E se funziona, allora Empire è finito e abbiamo un ottimo spin-off. In caso contrario, forse non tutti saranno soddisfatti di un finale dello show, ma il nostro intento è quello: chiudere l'ultima stagione con un ottimo spin-off". Daniels ha anche parlato del caso Smollett, che ha giocato un ruolo decisivo nella cancellazione della serie: "Certamente, ma alla fine penso comunque che quella di Empire sia stata una buona corsa, potrebbe essere davvero terminato, ma è tutt'altro che così".

A gennaio, Smollett dichiarò di essere vittima di razzismo e omofobia. In seguito venne accusato di aver messo in scena l'accaduto, Smollett ha negato e tutte le accuse contro di lui sono state ritirate a marzo. L'attore è stato poi però citato in giudizio dalla città di Chicago per coprire i costi delle indagini. L'attore che interpretava Jamal Lyson in Empire non farà comunque parte del cast della sesta e ultima stagione.

Non ci resta dunque che attendere il prossimo 24 settembre per poter gustare il finale di questa serie, valsa a Taraji P. Henson due candidature ai Premi Emmy e la vittoria di un Golden Globe come Migliore attrice in una serie drammatica.