Empire: la sesta stagione andrà in onda stasera su Sky

Come abbiamo potuto vedere in questa clip di Empire, la sesta stagione dello show sarà piena di rivelazioni inaspettate e colpi di scena. Ecco quindi la notizia che in molti stavano aspettando: le puntate inedite andranno in onda su Sky.

A partire da stasera alle ore 22 verrà trasmesso il primo episodio sul canale Fox Life. Come ricorderete alla conclusione della stagione precedente abbiamo scoperto che l'identità della persona morta è quella di Kingsley, inoltre la famiglia capeggiata da Lucious è sempre più divisa e vulnerabile: in particolare la relazione tra il capofamiglia e Cookie sembra ormai ridotta ai minimi termini. Chi si occuperà dell'azienda Empire Entertainment? Non resta che sintonizzarci sul canale 114 di Sky per vedere le puntate conclusive e scoprire come si concluderà questa ambiziosa serie TV.

Secondo quanto rivelato dallo showrunner la sesta stagione di Empire avrà diversi rimandi alla prima, proprio per accentuare questa scelta troveremo Lucious chiedersi per la seconda volta se sia più importante salvare l'azienda che ha costruito con così tanta fatica o se cercare di riparare il suo rapporto con la famiglia.

Cosa ne pensate della stagione conclusiva dell'appassionante show con protagonisti Terrence Howard e Taraji Henson? Fatecelo sapere con un commento alla notizia.