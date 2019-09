Empire, per lo showrunner la premiere della stagione 6 si collega al pilota

Ogni stagione della serie drammatica musicale Empire si è conclusa con un potente cliffhanger per stuzzicare gli spettatori in attesa del ritorno. In occasione della sesta e ultima stagione, lo showrunner Brett Mahoney non voleva semplicemente riallacciare i fili, ma tornare indietro fino all'episodio pilota.

In questo modo, ha dichiarato recentemente a Vanity Fair, sarebbe stato possibile rivedere come sono state presentate le varie storie e introdotti i personaggi, e qual è stata la loro evoluzione nel tempo.

"La serie è così epica in un certo senso e così importante per così tante persone, i personaggi sono così amati, che trovare il modo giusto di onorarli è stata la sfida più grande" ha detto.

L'episodio intitolato What is love, che apre la sesta e ultima stagione di Empire, inizia con Lucious che in un flash forward fissa una pistola che gli è puntata addosso. "La vita che ha condotto lo ha portato a questo. La domanda è: la sua redenzione lo salverà? Forse no" continua Mahoney. Inizialmente Lucious sembra convinto che la pistola non avrebbe sparato, ma si sbaglia. La macchina da presa non svela chi sia a sparare ("si scoprirà nell'episodio 11", ha anticipato lo showrunner), ma la scena sembra l'ideale congiunzione con l'episodio pilota di Empire, quando Lucious annuncia alla famiglia che avrebbe lasciato la guida della sua etichetta. "Quando Lucious pensava che stesse morendo, ha messo i suoi figli l'uno contro l'altro per vedere chi avrebbe preso il suo posto, e si chiedeva: è più importante la famiglia o la Empire? Certamente nel pilota la Empire veniva prima. E così la domanda diventa: dopo queste sei stagioni, ha la stessa scala di valori?"

Per quanto riguarda l'assenza di Jamal (Jussie Smollett), infine, lo showrunner afferma che la sua parabola era giunta alla sua conclusione naturale con la stagione 5. "Dopo aver capito cosa significava essere gay e fare coming out in quella famiglia, vederlo sposare il suo partner, son suo padre e sua madre che lo accompagnano lungo il corridoio, è una grande uscita di scena per quel personaggio."