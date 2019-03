Empire: Taraji P. Henson felice per le accuse cadute contro Jussie Smollett

Taraji P. Henson non ha mai creduto alle accuse nei confronti del collega Jussie Smollett, a cui era stato imputato di aver orchestrato un finto crimine d'odio nei suoi stessi confronti e una finta aggressione per questi motivi. Ora che le accuse nei confronti dell'attore sono tutte cadute, Henson ha espresso pubblicamente il suo sostegno.

"Sono felice che la verità sia venuta a galla, perché lo conosco bene. Siamo tutti felici per lui e ringraziamo Dio che la verità abbia prevalso" ha dichiarato Taraji P. Henson, che nello show interpreta la madre del personaggio di Jussie Smollett.



L'8 marzo il Grand jury aveva incriminato Jussie Smollett per 16 capi d'accusa relativi ad una presunta aggressione che l'attore avrebbe subito a gennaio. Secondo quanto riferito, Smollett avrebbe dichiarato alla polizia che due uomini si sono avvicinati a lui iniziando a lanciargli insulti razzisti e omofobi. Poi gli avrebbero messo un cappio al collo e lo avrebbero cosparso di una sostanza chimica, ritenuta essere candeggina. L'attore dichiarò che gli aggressori gli urlarono 'Make America Great Again' nel corso dell'aggressione.



Il racconto di Smollett è stato messo in discussione successivamente, dopo le dichiarazioni di due fratelli, rilasciati senza essere accusati. L'attore si è dichiarato non colpevole il 14 marzo e il 17 aprile avrebbe dovuto presentarsi in tribunale. Nel frattempo il personaggio di Smollett, Jamal Lyon, è stato rimosso dalle ultime due puntate dello show.

Taraji P. Henson ha sempre sostenuto l'innocenza di Smollett.