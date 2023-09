Encounters, su Netflix la serie perfetta se siete appassionati di alieni e misteri

Il mistero degli alieni è sempre stato un tema cavalcato dal cinema e dalla tv, tra lungometraggi e documentari che hanno saputo catturare l'attenzione e la curiosità del pubblico. Ora Netflix propone ai propri abbonati un nuovo show dedicato proprio a questo tema, Encounters, diviso in quattro parti e disponibile dal 27 settembre.

Online è stato pubblicato il primo trailer di Encounters. In base a quello che si legge nella sinossi dello show, Encounters è diretta da Yon Motskin, e prodotta esclusivamente da Amblin - che ha stretto un nuovo accordo con Universal - Boardwalk Pictures, e Vice Studios.



Divisa in quattro parti, Encounters viaggia per il mondo con l'obiettivo di approfondire quattro straordinarie storie su incontri con fenomeni ultraterreni. Ogni episodio è approfondito e racconta una singola storia.

Tra i racconti ci sono strane luci nel cielo sopra una piccola città in Texas, veicoli spaziali sommergibili che infestano un villaggio costiero in Galles, un incontro alieno con scolari dello Zimbabwe, e un'interferenza aliena che interferisce con l'energia nucleare in Giappone.



Le storie sono raccontate dal punto di vista di chi ha vissuto in prima persona le vicende e guidate da scienziati e personale militare all'avanguardia. La serie oltrepassa i concetti scientifici per evidenziare l'impatto profondamente umano di questi incontri sulla vita e le famiglie coinvolte.



Negli anni scorsi Netflix affrontò il paranormale con la serie tv Prank Encounters presentata da Gaten Matarazzo, star di Stranger Things.