Endeavour, arriva l'annuncio: la nona stagione sarà l'ultima!

La serie che racconta la storia di origini di Endeavour Morse sta per salutarci. Infatti PBS Masterpiece ha annunciato lunedì che lo show si concluderà con la stagione 9.

La notizia arriva mentre la premiere della stagione 8 si appresta ad approdare negli USA, il 19 Giugno. Questa season ci porterà nel '71, dove le indagini proseguiranno. Intanto PBS comunica che la decisione di mettere un punto al prequel dell'ispettore Morse è stata concordata dai produttori Mammoth Screen, dallo sceneggiatore Russell Lewis e dalle star della serie Shaun Evans e Roger Allam.

"Endeavour è stato un completo lavoro d'amore per tutti noi e rendiamo omaggio a Russell Lewis per lo straordinario risultato che ha ottenuto nel raccontare [la storia di] Endeavour Morse attraverso 72 ore di TV", ha dichiarato il produttore esecutivo Damien Timmer in una nota. "Russell sapeva sin dall'inizio dove voleva che finisse la serie e il Remorseful Day è quasi alle porte! Vorremmo ringraziare Shaun e Roger e tutti gli altri membri della famiglia Endeavour che vediamo e non vediamo sullo schermo, e i fan dello show sia nel Regno Unito che all'estero. Russell ha molte sorprese in serbo per gli ultimi tre film, con il ritorno di alcuni volti familiari e nuove sfide per Endeavour da affrontare prima dell'addio finale!"