Endless Love anticipazioni 22 marzo: Tarik svela i piani di Kemal, Salish spaventa Zeynep

Arrivano le anticipazione della trama di Endless Love di venerdì 22 marzo: la soap turca andrà in onda, come di consueto, su Canale 5 intorno alle 14:05. Ma quali sono le novità? Scopriamole!

Prima di avventurarci nelle prossime dinamiche della serie, facciamo un breve riassunto degli eventi della puntata precedente: nella speranza di lenire le sue ferite, anche Nihan si rifugia sulla barca ed è propio lì che incontra Kemal. Nihan non nasconde i sentimenti che prova nei suoi confronti, ma di fronte all’ostilità di Kemal lo prega di andarsene.

Lui, però, è deciso a rimanere nonostante il parere contrario di Leyla e a vendicarsi del suo rivale. Ozan aggredisce Emir per i continui tradimenti alla moglie, Nihan, con Banu. Inoltre, Kemal guadagna inaspettatamente un vantaggio sulla società di Emir: durante un incontro ai vertici della holding, Onder e Galip si convincono che Emir stia perdendo il controllo della situazione, ma egli afferma di avere tutto sotto controllo e di avere il potere di manipolare Kemal a suo piacimento. Ma cosa vedremo nel prossimo episodio?

Anticipazioni puntata del 22 marzo:

Salih è pronto a parlare dei suoi sentimenti per Zeynep a Kemal, ma la ragazza fa di tutto per dissuaderlo. Nel frattempo, Tarik svela alla sua famiglia che Kemal è ritornato a casa per riconquistare Nihan: la notizia che Kemal voglia ritornare con Nihan crea grandissimo subbuglio nella famiglia di lui e di conseguenza Huseyin perde fiducia in suo figlio Kemal.

