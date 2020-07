Ennio Morricone, non solo cinema: da La Piovra a Borsellino, tutte le musiche per la tv

Con la scomparsa di Ennio Morricone il mondo cinematografico perde un compositore che ha fatto epoca, ma forse non tutti sanno che si dedicò anche a molti progetti legati al mondo televisivo.

Una delle serie tv a cui lavorò con più costanza fu La Piovra, per la quale subentrò a Riz Ortolani, scrivendo le musiche dalla seconda alla settima stagione, e tornando poi per la decima miniserie. Considerata ancora oggi una delle fiction italiane più apprezzate, La Piovra metteva in scena i drammi della criminalità organizzata e delle forze dell'ordine che cercavano di contrastarla in varie città.

Particolarmente sensibile alle tematiche relative alla giustizia sociale, Morricone si dedicò anche ad altre fiction che trattavano le guerre di mafia e gli attacchi della criminalità organizzata al cuore della giustizia italiana: nel 2006 compose le musiche per Giovanni Falcone - L'uomo che sfidò Cosa Nostra, miniserie Rai con Massimo D'Apporto ed Elena Sofia Ricci, e nel 2012 per Paolo Borsellino, interpretato stavolta da Luca Zingaretti.

Si legò anche ad Ultimo, saga formata da più miniserie nelle quali Raul Bova interpretava un personaggio ispirato al Capitano dei Carabinieri che arrestò Totò Riina. Per Bova firmò anche gli spartiti di Come un delfino, serie basata sulle vicende del nuotatore Domenico Fioravanti, costretto a ritirarsi per un problema cardiaco.

Andando indietro con gli anni troviamo moltissime altre collaborazioni con registi televisivi italiani, e persino qualche incursione in territori estranei: nel 1978, ad esempio, compose il tema ufficiale dei Mondiali di Calcio in Argentina.

Attraverso il necrologio scritto da Morricone, il compositore ha salutato per sempre i suoi amici più cari e i suoi sostenitori, in maniera pacata e sensibile.