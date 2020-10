Enrico Mentana in onda con la mascherina, è il primo conduttore a farlo

Proprio a poche ore dalla pubblicazione del nuovo dpcm contenente le nuove misure di contenimento del Coronavirus, Enrico Mentana si è presentato in onda con la mascherina durante, nel corso della sua intervista al Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina.

I frame ed i video di Mentana con la mascherina chirurgica hanno immediatamente fatto il giro del web, dal momento che mai prima d’ora un conduttore aveva fatto lo stesso.

Il Corriere della Sera ha avuto modo di contattare il giornalista, il quale ha spiegato che la scelta è stata dettata dalla vicinanza delle due postazioni, che non garantiva il distanziamento previsto dalle norme. "Da oggi, c’è la richiesta esplicitata dal governo e dalle regioni di estendere il più possibile l’uso delle mascherine. Mi sembrava inopportuno, nel giorno dell’annuncio, dare un esempio al contrario, visto che la postazione dell’intervistato è molto ravvicinata. Oggi, il premier ha parlato alle telecamere con la mascherina e ha detto che le mascherine vanno indossate anche in casa quando si ricevono ospiti. Era difficile far sentire questa cosa a fare a meno della mascherina avendo un’ospite a meno di un metro" ha affermato Mentana, il tutto mentre la rete ha spiegato che i talk show continueranno ad essere condotti senza mascherina.