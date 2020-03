Enrico Papi riporta in TV Sarabanda! Ecco dove andrà in onda e quando

Uno dei programmi tv più amati degli anni novanta è pronto a tornare sul piccolo schermo. E' stato infatti annunciato il ritorno di Sarabanda, lo show musicale di Enrico Papi che aveva fatto il suo ritorno del 2017 con un revival con i personaggi storici.

Al timone ovviamente ci sarà Enrico Papi, ma le novità saranno tante. Si partirà dal nome: Sarabanda, infatti, non si chiamerà così in quanto il marchio è di proprietà di Mediaset, e dal momento che sarà trasmesso da TV8 di Sky, non lo si potrà utilizzare.

Diversa anche la collocazione nel palinsesto: non sarà infatti mandato in onda nella fascia pre-serale, come avveniva su Italia 1, ma in prime time.

Secondo quanto emerso, al momento la pay tv avrebbe ordinato sei puntate, in onda nel mese di maggio e prodotto da Benijay. L'eventuale seconda stagione dipenderà ovviamente dagli ascolti.

Nessuna informazione sul cast: appare però improbabile ipotizzare la presenza di personaggio storici come L'Uomo Gatto e La Professora. Resta da capire anche il funzionamento del gioco, ma trattandosi di un quiz musicale probabilmente il regolamento sarà simile: i concorrenti dovranno indovinare i titoli delle canzoni ascoltando qualche secondo della traccia.

Per tutte le informazioni però bisognerà aspettare ancora qualche mese, ma già non vediamo l'ora!

