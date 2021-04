Enrico Ruggieri, pesante attacco a Gassmann: 'Delatore come nella Germania dell'Est'

Sembra che ad Enrico Ruggeri non sia particolarmente piaciuto il comportamento di Alessandro Gassmann dei giorni scorsi. L'attore aveva infatti rivelato sul suo profilo Twitter di voler denunciare alle Forze dell’Ordine un suo vicino di casa che stava facendo una festa con alcuni amici.

Le parole di Gassmann avevano generato una grossa polemica, ed ora il celebre cantante ha detto la sua sulla spinosa questione, paragonando l'attore, senza mezzi termini ad un delatore della Germania dell'Est: "Grande attore e regista…con un po’ di nostalgia per i tempi andati della Germania Est", scrive infatti il 63enne.

Sembra che le parole di Alessandro Gassmann non siano piaciute a molti, tanto che l'attore e la sua famiglia sono stati addirittura minacciati a mezzo social, anche se come sottolinea il figlio del celebre regista, non sono mancati coloro i quali che pur avendo un pensiero differente dal suo hanno trovato il modo di confrontarsi civilmente.

"Dire quello che si pensa e chiedere il rispetto delle regole, dopo quasi un anno e mezzo di pandemia, viene da una parte consistente vissuto con reazioni di violenza, insulti e minacce. Grazie a chi, anche se in disaccordo, ha voglia di confrontarsi. Mi dispiace soprattutto per mia moglie, che è spaventata e ringrazio chi invece mi sta mandando bellissimi messaggi".

Di recente, tra l'altro, Gassmann ha detto la sua anche sulla chiusura di cinema e teatri.