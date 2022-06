Entergalactic: Netflix annuncia la data di uscita della serie di Kid Cudi con un teaser

Quasi una settimana fa vedevamo il primo teaser di Entergalactic, nuova serie animata di Kid Cudi, e adesso Netflix pubblica un nuovo contenuto, con cui annuncia la data di uscita del prodotto sulla sua piattaforma.

Secondo quanto riportato nella nuova clip, che troverete in cima all'articolo, Entergalactic arriverà su Netflix a partire dal 30 Settembre 2022. Per chi non lo sapesse, oltre al già citato "Scott 'Kid Cudi' Mescudi, alle spalle del progetto che anche Kenya Barris, con cui il musicista ha realizzato una storia su Jabari, un giovane artista che cerca di bilanciare amore e successo. Trovare il secondo porta Jabari più vicino al primo, quando si trasferisce nell'appartamento dei suoi sogni e conosce la nuova vicina, la fotografa Meadow. Da qui avrà vita un'esplosione di arte, musica e moda, sullo sfondo della città dove i sogni diventano realtà: New York.

Il cast vocale che affiancherà Kid Cudi è di altissimo livello: Timothée Chalamet, Ty Dolla $ign, Laura Harrier, Vanessa Hudgens, Christopher Abbott, 070 Shake, Jaden Smith, Keith David, Teyana Taylor, Arturo Castro e Macaulay Culkin. Alla regia del prodotto ci sarà invece Ian Edelman, noto per Due Poliziotti a Parigi e Mi Chiamo Sam.

E voi, siete curiosi di vedere la nuova serie animata di Kid Cudi? Fatecelo sapere nei commenti!