Enterprise-D e battaglie spaziali nel nuovo trailer di Star Trek: Picard

Mancano ormai tre giorni alla messa in onda della prima puntata della serie con protagonista Patrick Stewart. Mentre iniziamo a conoscere alcuni retroscena di Star Trek: Picard, vi segnaliamo l'ultimo avvincente trailer condiviso da CBS.

I fan hanno potuto vedere alcune facce già conosciute nel video presente in calce alla notizia, tra cui la nave spaziale Enterprise-D, protagonista di numerose avventure. Scopriamo così che l'ex capitano Picard si era ormai ritirato a vita privata, ma si dirigerà nel quartier generale della Federazione per poter comandare un'ultima missione i cui obiettivi sono ancora sconosciuti.

Come dicevamo la serie farà il suo debutto il 23 gennaio, in Italia sarà disponibile nel catalogo del servizio streaming di Amazon Prime Video, non sappiamo ancora da quante puntate sarà composta la prima stagione, ma siamo sicuri che sarà un must see per tutti gli appassionati del franchise creato da Gene Roddenberry.

Nel corso della storia rivedremo anche alcuni personaggi già conosciuti negli show precedenti, è lo stesso protagonista di Star Trek: Picard a parlare dei cammeo presenti nella serie, primo fra tutti quello di Data, interpretato da Brent Spiner, e che è possibile vedere alla fine del trailer.

