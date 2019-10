Per alcuni enti benefici The Politician è 'gratuitamente angosciante'

Secondo la Mental Health Foundation la serie Netflix The Politician presenta contenuti gratuitamente angoscianti, e che potrebbero spingere all'emulazione le giovani menti più fragili. A nulla è valso quindi l'avviso al pubblico che compare all'inizio del primo episodio.

La nuova serie di Ryan Murphy ha per protagonista un liceale, Payton Hobart, in corsa per diventare presidente del corpo studentesco. Nel primo episodio il suo rivale, Ryan Barkley, si toglie la vita, e viene mostrato anche un suo precedente tentativo di suicidio.

Il trattamento di un tema così delicato è stato aspramente criticato dalla Mental Health Foundation, che ha definito "non sincero" e non sufficiente l'avviso che compare prima dell'episodio. "I drammi TV vogliono naturalmente esplorare e talvolta drammatizzare il disagio" ha affermato in una nota Chris O'Sullivan, responsabile dello sviluppo dell'ente benefico che si occupa appunto di salute mentale. "Gli avvisi possono far parte di tale programmazione ma dovrebbero essere sinceri. Non rappresentano una licenza per mostrare contenuti gratuitamente angoscianti, o che romanticizzano il suicidio e lo mostrano nei dettagli, che possono aumentare il rischio di emulazione."

Anche Ged Flynn, amministratore delegato dell'ente benefico nazionale Papyrus per la prevenzione dei suicidi tra i giovani, è sulla stessa linea. Scene del genere, sostiene, "spesso portano a comportamenti imitativi. Le persone che producono tali immagini devono valutare le conseguenze prima di esporre il proprio lavoro al pubblico, in particolare ai giovani e a coloro che potrebbero essere vulnerabili."

Netflix, da parte sua, dopo le critiche ricevute per le stesse ragioni dalla serie 13 si era consultata con la American Foundation for Suicide Prevention mentre The Politician era in fase di realizzazione. A quanto pare, però, non è bastato.

Se non l'hai ancora fatto, puoi leggere qui la recensione di The Politician, in streaming su Netflix.