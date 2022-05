Entitled, la star di Stranger Things Brett Gelman sarà protagonista della nuova serie

Non si è ancora ripreso dal successo di Stranger Things 4 che l'attore Brett Gelman, noto anche per Fleabag, è pronto a tornare sui nostri schermi con una nuova serie targata Showtime: Entitled.

Il nuovo show sarà composto da otto episodi che arriveranno sui nostri schermi il prossimo anno, e parlerà di Gabe (Gelman), un vedovo americano che deve conoscere la famiglia della defunta moglie britannica nella fatiscente villa gotica nella campagna inglese di loro proprietà. Uno scenario che sicuramente sembra terrificante e divertente allo stesso tempo.

Sicuramente ci sarà una componente comedy, anche perché in cabina di produzione ci sarà il team che ha lavorato per portare in TV Fleabag, composto Harry Williams, Jack Williams e Sarah Hammond. Con loro, nei panni di produttore esecutivo ci sarà anche Tim Kirkby, che dirigerà anche. Insieme a Showtime lavorerà anche Channel 4, celebre canale britannico.

Secondo Amy Israel, Vicepresidente esecutivo della Programmazione globale alla Showtime Networks, lo show sarà "guidato da un incredibile team creativo al centro di una commedia divertente, piena di suspense e sorprendentemente emotiva".

Da quel che sappiamo, il personaggio interpretato da Brett Gelman di Stranger Things, si ritroverà a competere con la famiglia della defunta moglie non solo per l'amore della donna, ma anche per la sua fortuna appena ereditata. Sembra che ci sarà da divertirsi.