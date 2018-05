Entriamo nella scuola per assassini nel primo teaser trailer di Deadly Class

L'adattamento televisivo della serie a fumetti Deadly Class si mostra finalmente in un primo teaser trailer. Lo show prodotto dai Russo Borthers (Avengers: Infinity War) che andrà in onda su SYFY dovrebbe portare fedelmente in vita la vibrante scuola per assassini creata da Rick Remender per la Image Comics.

Data la crescente popolarità dei Fratelli Russo da quando sono passati al timone del Marvel Cinematic Universe, SYFY sfrutta i loro nomi e i loro volti in questo teaser trailer. Mentre né Joe né Anthony (Russo) approfondiscono il tema di Deadly Class nel video, i due appaiono molto eccitati per la serie da loro prodotta, affermando che "Non c'è niente di simile in TV" e che "Quando abbiamo letto il primo numero del fumetto siamo rimasti sconvolti".

La trama dello show ruota attorno alla King's Dominion, una scuola segreta che forma aspiranti assassini nelle "arti mortali". È una specie di Hogwarts per gli assassini di domani, solo molto più cruda e violenta rispetto alla scuola di magia. Nel trailer appare anche il creatore della serie a fumetti Rick Remender, che nello show ricopre il ruolo di produttore esecutivo. A giudicare da questo teaser, e dalla presenza di Remender, Dadly Class sembra molto fedele alla controparte cartacea, ma dovremo aspettare il 2019 per averne la conferma.

La serie, infatti, è prevista per il prossimo anno, e affiancherà la seconda stagione di un'altro show basato su un fumetto, Happy! SYFY sta puntando molto su titoli riconoscibili bastati su libri e comics, e un esempio lampante è l'imminente serie TV Nightflyers tratta dal libro omonimo scritto da George R.R. Martin, o The Expanse, che è stata tuttavia cancellata dopo 3 stagioni.

Non ci resta che attendere il 2019 per poter vedere Deadly Class e dare il nostro responso.