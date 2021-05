Enzo Amore, l'ex star della WWE in ospedale dopo un incidente in un match

L'ex star della WWE, Enzo Amore, noto adesso come #Nzo nel panorama del wrestling indipendente, ha subito un brutto colpo ed è stato trasportato in ospedale in seguito ad un incontro della Southwest Wrestling Entertainment (SWE) in Texas nella serata di sabato. La notizia è stata da Dave Meltzer tramite Wrestling Observer Radio.

Nella mattinata di domenica Meltzer ha aggiornato i fan delle condizioni del wrestler, affermando come le condizioni di Amore siano rassicuranti.

Il wrestler ha lottato meno di dieci volte da quando ha lasciato la WWE nel 2018. WWE che ha visto Rey Mysterio fare la storia; Rey ha combattuto e vinto insieme al figlio Dominick Mysterio.



Dave Meltzer ha raccontato in questi termini l'incidente:"Il tutto è avvenuto durante un evento della SWA, stava disputando un match contro Ivan Warsaw. A seguito di una DDT all'esterno del ring, sul pavimento, Enzo ha completamente perso conoscenza. L'hanno portato fuori in barella e poi in ospedale" ha concluso Meltzer.

Le condizioni del wrestler sono progressivamente migliorate, tant'è che lui stesso ha pubblicato un tweet nel quale si rivolge a chi gli ha mostrato la propria vicinanza:"Grazie a tutti" ha scritto.

Enzo Amore, il cui vero nome è Eric Arndt, in WWE ha detenuto due volte il Cruiserweight Championship e ha vinto il premio di Tag Team of the Year in coppia con Big Cass.

E proprio Big Cass nel frattempo ha debuttato in Impact Wrestling, dopo aver affrontato i problemi d'ansia e depressione dai quali era afflitto.



Tra le grandi star del passato, una potrebbe far ritorno; John Cena potrebbe tornare in WWE per i Live Events di luglio.