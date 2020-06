EPCC, Cattelan e Cremonini fanno insieme l'esame della prostata in un nuovo video

Quella tra Alessandro Cattelan e Cesare Cremonini è davvero una splendida amicizia, e qual è il senso più profondo dell'essere amici se non quello di esserci l'uno per l'altro nei momenti di difficoltà? Il conduttore di EPCC e il celebre cantautore lo sanno bene, e hanno deciso di vivere insieme un momento decisivo delle loro vite.

Sia Cattelan che Cremonini hanno infatti compiuto 40 nel corso di questi ultimi mesi e, si sa, il raggiungimento di un certo numero di primavere impone il prendere coscienza di non essere più ragazzini e di dover cedere a qualche controllo di rito.

Inutile dire che il più temuto, per quanto riguarda gli uomini, sia quello della prostata: i due hanno quindi pensato bene di effettuare insieme l'esame, documentando il tutto in uno spot pubblicitario andato in onda durante l'ultimo episodio di EPCC e finito poi quasi immediatamente sul profilo Instagram del conduttore.

Nessun problema, comunque, anzi: a giudicare da quanto vediamo negli ultimi istanti del video Cattelan e Cremonini sembrano decisamente apprezzare la cosa, al punto da cercare di prendere un nuovo appuntamento già per il giorno dopo!