EPCC: Cattelan suona insieme a Benji & Fede nell'ultima puntata su Sky

Nell'ultima puntata di E poi c'è Cattelan, in onda come sempre su Sky Uno anche in questo periodo di pandemia di coronavirus, il duo pop Benji & Fede è stato protagonista di una sorprendente reunion, nel pieno rispetto delle norme attuali sul distanziamento sociale richieste sia in pubblico che nelle trasmissione televisive.

Nel corso della puntata i due idoli delle adolescenti, capaci di macinare record su record e interminabili file ai botteghini per i concerti e per i vari firmacopie sparsi per la nazione, si sono raccontati da Alessandro Cattelan, rivelando anche cosa li ha spinti alla prossima separazione, di come hanno affrontato tutte le sfide che di solito gli adolescenti devono affrontare, ma di averlo fatto sempre sotto i riflettori, con i suoi pro e i contro: "Non è un addio ma nemmeno vogliamo chiamarlo arrivederci per non dare false speranze".

Benji & Fede hanno quindi intrattenuto il pubblico di EPCC LIVE suonando e cantando il celebre brano Don't Look Back in Anger degli Oasis. Cattelan li ha accompagnati al pianoforte, esortandoli a suonarla anche al prossimo concerto che faranno (l'ultimo, quello di Verona, è stato annullato a causa dell'emergenza sanitaria attuale e quindi probabilmente dovranno organizzare un altro addio ufficiale non appena sarà consentito farlo in sicurezza).

Dopo l'uscita di scena del duo, Cattelan è rimasto al pianoforte per intonare un brano dedicato all'ingresso degli italiani nella attesa Fase 2 di questa situazione d'emergenza: "Assembramenti, pane fatto in casa e le dirette di Conte".

Gli altri ospiti che si sono succeduti nella trasmissione in diretta sono stati Sandro Piccinini, giornalista sportivo per anni conduttore della trasmissione Controcampo sulle reti Mediaset, Bella Thorne e Paola Di Benedetto, rispettive fidanzate di Benji & Fede.