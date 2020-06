EPCC chiude i battenti, Alessandro Cattelan: '7 anni al servizio del pubblico'

Questa sera, 23 Giugno 2020, andrà in onda l'ultima puntata di EPCC, il talk show condotto da Alessandro Cattelan su Sky Uno. L'annuncio, a sorpresa, è stato dato dallo stesso conduttore sul proprio account ufficiale Instagram, dove cita anche The Last Dance, il documentario di Netflix su Michael Jordan ed i Chicago Bulls.

"Questa sera c'è l'ultima puntata di EPCC" esordisce Cattelan, per poi ringraziare tutti coloro che l'hanno assistito negli ultimi sette anni. "Questo gruppo negli ultimi 7 anni é stato al vostro servizio, per intrattenervi e stupirvi, raggiungendo obiettivi che 7 anni prima ci saremmo vergognati anche solo a immaginare. Abbiamo rivitalizzato la seconda serata, siamo diventati un brand e un termine di paragone, abbiamo fatto il possibile per farvi sorridere. Questa sera guardando l'ultima puntata, alzate un bicchiere e brindiamo insieme alla nostra" ha concluso.

Secondo molti potrebbe trattarsi di uno scherzo, mentre altri non hanno accolto bene la notizia che è arrivata come un fulmine a ciel sereno dal momento che il programma è uno dei più seguiti tra quelli proposti da Sky. Le motivazioni non sono note, e Cattelan ora si dedicherà alla nuova edizione di X-Factor, per cui sono già iniziati i casting.

Alcuni utenti hanno ricordato la vicenda di Jordan, che diede l'addio al basket per due anni prima di tornare.