Epic, nel cast anche una star di Modern Family: ecco di chi si tratta

Nuovo innesto nel cast dell'episodio pilota di Epic, la nuova potenziale serie tv targata ABC e ideata dai creatori di C'era una volta. Si tratta di Sarah Hyland, star di Modern Family, comedy nella quale ha interpretato il personaggio di Haley Dunphy, figlia maggiore di Claire e Phil. La conferma è arrivata in queste ore da Deadline.

Sarah Hyland interpreterà Rose, una principessa pronta a sposare il proprio principe azzurro:"Ma la sua favola si ribalta quando lui ci ripensa, e cercare di preservare i propri sogni le apre un mondo inaspettato" secondo la sinossi ufficiale.

Il cast è guidato da Brittany O'Grady che interpreta la cinica principessa Luna, ed Eleanor Fanyinka che interpreta un misterioso personaggio noto come The Seer.



Ad occuparsi dello script è Brigitte Hales, autrice di C'era una volta. Ricordiamo che la serie non è ancora stata approvata dal network.

Il pilot di Epic è stato ordinato a gennaio e ora si attende la decisione definitiva di ABC, anche se il progetto non è tra quelli imminenti e difficilmente farà parte del lotto di titoli che usciranno nell'autunno 2021.

Già da tempo i creatori di Epic hanno svelato dove sarà ambientata Epic.



I fan di C'era una volta aspettano con curiosità l'evoluzione di questo progetto, che potrebbe essere l'inizio di un nuovo entusiasmante viaggio sul piccolo schermo. Nel frattempo un altro tassello si è aggiunto al parterre di star che parteciperà al pilot.