Epic, ordinato il pilot della nuova serie antologica dei creatori di Once Upon A Time

È passato più di un anno dall'annuncio dello sviluppo di Epic, una nuova serie tv firmata dai creatori di Once Upon A Time che riporterà nuovamente nel mondo delle fiabe, e adesso è arrivato l'ordine di ABC per la realizzazione del suo episodio pilota.

Pronti a tornare nella Foresta Incantata?

Adam Horowitz e Edwards Kitsis (Once Upon A Time, Lost) lo sono, e per questo è già diverso tempo che stanno lavorando al loro prossimo progetto, Epic.

Assieme alla sceneggiatrice Brigitte Hales, i due cercheranno di dar vita a quella che è stata descritta come "una serie romantica antologica ambientata nel mondo delle fiabe Disney. Epic avrà infatti la sua personale Foresta Incantata, popolata da nuovi eroi e villain, principi e principesse, e ogni tipo di creatura magica. E mentre renderà omaggio ai classici punti di riferimento che tutti conosciamo e con cui siamo cresciuti, si impegnerà anche a creare una nuova raccolta di personaggi e ad esplorare l'amore in tutte le sue forme".

Siamo di fronte, dunque, a una sorta di erede spirituale del popolare show Once Upon A Time, che per sette anni ci ha accompagnato (assieme al suo più breve spin-off, Once Upon A Time In Wonderland) in fantastiche avventure ambientate in un mondo nuovo, ma anche estremamente familiare.

Il pilot sarà scritto dalla Hales, anche produttrice esecutiva, e se riceverà l'approvazione della compagnia, non è da escludere l'arrivo di una prima stagione dello show già dal prossimo autunno/inverno.