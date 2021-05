Epic, una star di Game of Thrones si aggiunge alla serie di ABC

Un nuovo attore si aggiunge alla serie di ABC ideata dai creatori di Once Upon A Time, Edward Kitsis e Adam Horowitz: questa volta è una star di Game of Thrones a fare il suo ingresso nel cast di Epic.

Dal Principe di Dorne a... Un altro Principe.

Toby Sebastian deve averci preso gusto a interpretare personaggi dal sangue reale, perché è esattamente chi porterà sullo schermo nella nuova serie tv di ABC Epic "un'antologia romantica che reinventa le fiabe per una nuova audience".

Molti di voi lo ricorderanno infatti come il giovane Principe di Dorne Trystane Martell, del quale si innamorò anche Myrcella Baratheon. E anche qui, Sebastian presterà il volto a un Principe, il Principe Philippe, il futuro sposo di Rose a.k.a. Sarah Hyland.

Come riportato nella descrizione ufficiale del personaggio, Philippe "è il proverbiale Principe delle fiabe, in procinto di seguire quello che crede sia il percorso dettato dal destino verso il vero amore. Ma presto si ritroverà davanti un inaspettato bivio, che lo porterà a mettere in discussione tutto ciò che gli è caro".

Nel cast di Epic, che al momento è in considerazione per la midseason da parte degli studios, troviamo anche Brittany O'Grady nei panni della cinica Principessa Luna e Eleanor Fanyinka in quelli di un personaggio misterioso indicato come The Seer.