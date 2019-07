L'epico trailer di The Walking Dead 10 conferma un'uscita di scena

Dopo tutte le anticipazioni dei giorni scorsi, AMC ha diffuso in rete l'epico trailer ufficiale della stagione numero dieci di The Walking Dead, che tornerà ad ottobre sull'emittente statunitense.

Questa nuova stagione approfondirà le condizioni mentali dei personaggi e ci farà dire 'addio' al personaggio di Michonne. Dopo i rumor dei mesi scorsi, l'attrice Danai Gurira ha confermato la sua uscita di scena dallo show proprio nel corso di questa nuova stagione.

"Posso dirvi che interpretare questo ruolo è stata una delle gioie più pure nella mia vita" ha spiegato la Gurira nel corso del San Diego Comic-Con "E sono felice di essere stata parte di questo cast. Sono cosi riconoscente per l'esperienza che ho vissuto in dei modi che non posso spiegarvi al momento. Il mio cuore non lascerà mai lo show, in alcun modo".

Questa uscita di scena segue quella di Andrew Lincoln (Rick Grimes) e Lauren Cohan (Maggie Greene) la scorsa stagione, lasciando al Daryl di Norman Reedus il compito di continuare ad essere il protagonista della serie. Oltre alla stagione numero dieci, AMC ha annunciato anche l'arrivo di una pellicola, ancora senza un titolo, incentrata proprio su Rick Grimes e che uscirà nei cinema distribuito da Universal Pictures.