Quanti episodi ha la 5 stagione di Riverdale? Il punto sulle prossime puntate

Riverdale è una serie televisiva di genere teen drama basata sui personaggi degli Archie Comics. La serie è stata adattata dallo stesso capo creativo degli Archie Comics e originariamente era stata concepita come adattamento cinematografico per la Warner Bros. Pictures.

La serie presenta il cast basato sui personaggi degli Archie Comics, con KJ Apa nel ruolo di Archie Andrews, Lili Reinhart come Betty Cooper, Camila Mendes come Veronica Lodge e Cole Sprouse nei panni di Jughead Jones, il narratore della serie. Nel cast ci sono anche Madelaine Petsch nei panni di Cheryl Blossom, Ashleigh Murray nei panni di Josie McCoy, Casey Cott nei panni di Kevin Keller, Charles Melton e Ross Butler nei panni di Reggie Mantle e Vanessa Morgan nei panni di Toni Topaz. Altri personaggi della serie includono i genitori dei personaggi principali: il compianto Luke Perry come Fred Andrews, Mädchen Amick come Alice Cooper, Marisol Nichols e Mark Consuelos come Hermione e Hiram Lodge, e Skeet Ulrich come FP Jones.

La serie ha riscosso così tanto successo da vederne l'attuale realizzazione di cinque stagioni, anche se proprio la quinta ha subito dei pesanti blocchi produttivi a causa della pandemia di Covid-19 ancora in corso. La stagione, infatti, avrebbe dovuto avere 19 episodi, ma attualmente ne sono stati prodotti e mandati in onda solo 10. Questi sono:

Chapter Seventy-Seven: Climax (Capitolo settantasette: "L'ultimo ballo") Chapter Seventy-Eight: The Preppy Murders (Capitolo settantotto: "Il segreto di Jellybean") Chapter Seventy-Nine: Graduation (Capitolo settantanove: "Fine di un'era") Chapter Eighty: Purgatory (Capitolo ottanta: "Purgatorio") Chapter Eighty-One: The Homecoming (Capitolo ottantuno: "Ritorno a casa") Chapter Eighty-Two: Back to School (Capitolo ottantadue: "Ritorno a scuola") Chapter Eighty-Three: Fire in the Sky (Capitolo ottantatre: "Bagliori nel buio”) Chapter Eighty-Four: Lock and Key (Capitolo ottantaquattro: "Coppie in crisi”) Chapter Eighty-Five: Destroyer (Capitolo ottantacinque: "Demolitore”) Chapter Eighty-Six: The Pincushion Man (Capitolo ottantasei: "L'uomo puntaspilli”)

La serie tornerà in onda negli Stati Uniti l’11 agosto prossimo. Inizialmente la programmazione doveva riprendere il 7 luglio ma poi è stata rimandata di circa un mese. Attualmente la produzione va molto a rilento, quindi non è chiaro quando potremo vedere gli episodi conclusivi. Sappiamo, però, che recentemente il cast ha girato un episodio di un funerale.

Gli appassionati della serie conosceranno anche i minimi dettagli dello show ma per chi non fosse a conoscenza di alcune curiosità, scoprite i luoghi in cui è stata girata Riverdale.