Tutti gli episodi di Adrian sono disponibili su Mediaset Play

So bad it's so good, direbbe qualcuno. Sembra proprio essere il caso di Adrian, la serie ideata da Celentano e realizzata dal suo Clan, della quale si sente parlare perlopiù male per tante ragioni ma verso la quale tutti, prima o dopo, hanno nutrito una curiosità bastante a buttarvi un'occhiata, anche solo fugace.

Mediaset, che delle velleità celentaniane è in questo momento effettivamente più vittima che altro (gli ascolti della serie continuano a calare, nonostante le ospitate di mostri mangia-share come De Filippi e Morandi), sa bene quanto fattori del genere possano contribuire a risollevare le sorti di un prodotto del genere, e allora invece di lasciare preferisce raddoppiare: da oggi, infatti, Adrian (con relativo show live di Adriano Celentano) è disponibile in tutti i suoi episodi su Mediaset Play.

Chiunque volesse rivivere o semplicemente dare un primo sguardo alle avventure dell'orologiaio Adrian, di Darian, della Volpe e così via non avrà da fare altro, dunque, che collegarsi alla piattaforma streaming e mettersi comodo sul proprio divano, in attesa che i successivi episodi vadano in onda su Canale 5 (che, ricordiamolo, già durante la scorsa stagione televisiva cancellò lo show: difficile, però, che una situazione del genere possa ripetersi arrivati ormai a questo punto).

Dalla famiglia Celentano, comunque, le critiche sono state rispedite al mittente per bocca di Rosita Celentano: la figlia del Molleggiato sostiene infatti che la serie parli un linguaggio eccessivamente all'avanguardia per lo spettatore medio, e che ci vorrà qualche anno prima che il lavoro di suo padre venga rivalutato. I numeri, comunque, parlano di un flop ormai assodato: ai posteri la sentenza sull'effettivo valore dello show.